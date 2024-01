Reprodução Retiro dos Artistas

O caso de Marcos Oliveira ganhou destaque nacional após o ator, conhecido pelo papel de Beiçola em "A Grande Família", ir às redes sociais expor o drama financeiro e pedir ajuda. A situação o levou a receber um convite do Retiro dos Artistas no segundo semestre de 2023.

Fundando por 68 profissionais em 13 de agosto de 1918, a instituição se apresenta como um refúgio comunitário destinado à classe artística. Seja por problemas financeiros, psicológicos ou outros, o Retiro dos Artistas abre as portas para receber integrantes da indústria que passam por alguma vulnerabilidade social.

Atualmente, a instituição contempla moradia para 55 residentes no complexo localizado no Rio de Janeiro. Seria lá que Marcos Oliveira receberia uma casa toda estruturada e o acompanhamento de diversos profissionais de saúde.

Entretanto, o ator ficou receoso para integrar a instituição. Após receber auxílio financeiro da influenciadora Deolane Bezerra, ele decidiu não ir.

Há no meio artístico um estigma quase palpável de que ir para o complexo coletivo é decretar o fim da vida, ou, então, da carreira. A administradora Cida Cabral avalia que provavelmente esse tenha sido o pensamento do ex-ator da Globo.

"Ao longo dos anos a gente vem quebrando o preconceito, mas infelizmente até a classe artística, como é o caso do Marcos, que não conhecia o Retiro, tem esse pensamento de achar que vir para o Retiro que é o fim da vida. De forma alguma, ao contrário", rebate.

"O Retiro está aqui justamente para dar aquele suporte na hora que você está precisando. Você pode dar segmento ao seu trabalho e às vezes daqui a três, quatro, cinco meses, você pode não estar mais precisando do Retiro", completa.

Foto: Instagram Solange Couto

Assim aconteceu com Solange Couto. A atriz, marcada pela personagem Dona Jô, de "O Clone", entrou para o Retiro dos Artistas após passar por complicações na vida financeira.

“Ela estava justamente neste período sem contrato, tinha acabado de se separar e já que a mãe estava aqui, precisou passar uma temporada com a gente. Ela passou essa temporada e logo voltou os contratos, voltou os trabalhos, voltou com tudo”, relembra Cida.

A atriz Solange Couto ficou menos de um ano no complexo comunitário. “No momento em que ela precisou, a gente foi ali, acolheu, logo surgiram os trabalhos, contratos, ela saiu e continua ajudando o retiro. Sempre foi uma grande parceira, uma grande amiga, parceira e colaboradora”.

Atualmente, Solange integra o quadro de doadores que mantêm a instituição funcionando.

A triagem

Sustentado apenas com doações e parcerias, o Retiro dos Artistas tem o próprio modelo de seleção de novos integrantes. As vagas são prioritárias para aqueles que estão em maior situação de vulnerabilidade.

“Todos passam por uma entrevista, aí nós vamos avaliar de fato. Independentemente de ter uma fila de espera, não significa que se hoje liberar uma vaga aquela pessoa vai ser o próximo da fila, o próximo da fila vai ser aquele que tiver com mais necessidade naquele momento, que não tiver um amparo familiar, que não tem uma aposentadoria ou parente”.

No caso do ator Marcos Oliveira, a disponibilidade imediata se deu devido à gravidade da situação do ator. Nas redes sociais, ele relatou estar passando por insegurança alimentar e problemas de saúde. A instituição se organizou para o acolher com moradia e tratamentos.

Após a recusa, Cida Cabral revela que outra pessoa ocupou a vaga destinada ao ator. “Aconteceu dele não vir mais e imediatamente a vaga foi ocupada, ele viria na segunda, na segunda não veio, na terça essa vaga já estava ocupada. Enquanto ele não pode vir, não quis vir, outros já estavam precisando e trouxemos aquele que estava precisando no lugar dele”, relembra.

Além disso, Cida Cabral expõe o drama social envolvendo o abandono de idosos. O Retiro dos Artista é classificado como uma ILPI (Instituição de Longa Permanência para idosos).

“A gente também procura entender se é a vontade do idoso vir morar aqui porque nós já nos deparamos com algumas situações em que gente percebeu que não era vontade do idoso, era a família querendo se livrar e colocar aqui”.

O processo de admissão ainda envolve diversos profissionais capacitados, como assistentes sociais, psicólogos, médicos, fisioterapeutas e auxílio jurídico, caso o ingressante tenha dificuldades com a aposentadoria.

O Retiro dos Artistas é pago?

A instituição avalia conforme a necessidade e a renda do ingressante. Como destacado, os casos prioritários, que envolvem insegurança alimentar e problemas de saúde, são gratuitos. Se o ingressante tiver como contribuir com algum valor, a quantia é estipulada pela administração.

Além disso, familiares e amigos dos residentes integram a lista de doadores do Retiro. Famosos também contribuem, como a atriz Gloria Pires que está tomando a frente de uma campanha para angariar mais fundos para a instituição.

A vida continua…

Atualmente, o Retiro dos Artistas cuida de 55 residentes. Músicos, atores, jornalistas, figurinistas, maquiadores, artistas plásticos e outras pessoas que trabalharam na indústria estão no complexo.

Reprodução Claire Digonn e Cauã Reymond

Entre eles, está a atriz Claire Digonn. A veterana já integrou grandes produções nacionais como Páginas da Vida, Vidas Opostas, Vidas em Jogo, Pecado Mortal, Órfãos da Terra. Ela também fez uma participação em Malhação como a Vovó Roqueira, contracenando com Fiuk, que vivia Bernardo.

Claire mora no Retiro há mais de 10 anos. Recentemente, foi convidada pela RecordTV para um projeto idealizado para este ano.

O ator Jaime Leibovitch é outro residente do Retiro que segue a carreira artística normalmente. Ele esteve presente na novela das seis da Globo “Além da Ilusão”, interpretando o padre Agnaldo.

“Quando precisam de um perfil veterano, imediatamente o primeiro lugar que as produções ligam é para o Retiro, então assim, a possibilidade de conseguir um trabalho, em algumas situações, até aumenta”, avalia Cida Cabral.

A despedida

Assim como o caso de Solange Couto, o residente tem total autonomia para deixar o Retiro quando quiser. A administradora da instituição explica que o trâmite é bem simples, sendo necessário assinar apenas alguns documentos.

Em caso de velório, é o Retiro dos Artistas que arca com as burocracias da despedida.

Reprodução Lenny Andrade

Em julho de 2023, a cantora Leny Andrade morreu aos 80 anos após complicações de uma pneumonia e broncopatia inflamatória. Ela morava no Retiro dos Artistas desde 2018.

A instituição contou com o apoio de uma funerária parceira. “Leny Andrade era uma das grandes estrelas que morou aqui. No falecimento dela, eles fizeram um sepultamento do velório para ela ao nível de estrela. Com direito a tudo do bom e do melhor que ela precisava ter naquele momento de partida e de despedida dos amigos e fãs. Então, a gente também assume tudo isso”.