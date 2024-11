Reprodução Shantal expõe tentativa de 'golpe' do marido, Mateus Verdelho: 'Homem é tudo igual'

A influenciadora Shantal expôs neste sábado (2) uma situação inusitada envolvendo o marido, Mateus Verdelho. Através do Instagram, a empresária contou que o ex-participante de "A Fazenda" tentou lhe dar "um golpe" para fugir das férias escolares dos filhos. O casal é pai de três crianças.

"Bom dia, meus bem! Vocês não sabem, meu marido tentou me dar um golpe ontem! Ele me mandou só assim: 'Amor, eu vou nessa data aí para os Estados Unidos, para a feira. A Lu já vai começar a ver passagem aqui'", iniciou.

Na sequência, a influenciadora explicou que a feira anual tem duração de no máximo três dias. "Só que eu olhei, [ele planejou] quase 15 dias de viagem porque queria esquiar depois. Eu olhei a data, é no meio das férias das crianças! Eu só mandei os áudios: 'Meu filho, você acha que está onde? Na Disney? Vai me deixar aqui nas férias por 15 dias, metade do mês, com três crianças?'", confrontou.

Shantal revelou que considerou a situação e só permitiu ele ficar quatro dias além da feira. "Ainda vou ser legal e deixo você ficar quatro dias para dar uma curtida, já que está ali. Mas 15 dias de férias? Tchau?! Me deixa aqui com as crianças, tá bom".

Para evitar o 'golpe', Shantal ligou na hora para barrar o planejamento do marido. "Ele já me atendeu assim, [contestando]... Por quê? Porque eu mandei o áudio e ele não ouviu, porque ele já ia comprar as passagens e depois falar: 'Putz, mas já comprei, agora não tem o que fazer.'"

"Aí pensei: vou ligar antes que ele compre as passagens para não ter essa desculpa. Homem é tudo igual, né? Meteu o louco, fingiu que nada, só me mandou: 'Ó, a feira é nessas datas aí que eu vou.' Que essas datas o quê? Não é casado, não? Nem me perguntou se estava tudo bem!", refletiu.