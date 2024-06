Reprodução/Instagram Nome do terceiro filho de Shantal e Mateus Verdelho é revelado





O mistério acabou! O influenciador digital e empresário Mateus Verdelho revelou neste domingo (2) o nome do terceiro filho com a influenciadora Shantal Verdelho, em seu perfil do Instagram.

O bebê, que nasceu no último sábado (1), se chama Giuseppe. Apesar dos fãs terem desconfiado do nome, o casal ainda não havia confirmado.

Mateus fez a revelação ao publicar uma foto do nascimento do filho. "Nome lindo!! Parabéns, família", escreveram os seguidores nos comentários.

Além de Giuseppe, eles também são pais de Filippo, de 5 anos, e Domenica, de 2.





No sábado (1º), a influenciadora disse que ainda não está preparada para mostrar o rosto do bebê nas redes sociais.

"Temos um meninão aqui. A gente ainda não tá pronto para mostrar a carinha dele. Pode ser que mais tarde a gente poste, amanhã, mas a gente não estava sentindo", escreveu ela.

Shantal, que já relatou ter sido vítima de violência obstétrica em 2021 durante o parto da filha, Domênica, contou que, dessa vez, teve o "parto dos sonhos". A famosa também disse que o filho nasceu ao som da música do filme "Rei Leão".

"Quanto ao parto, eu só posso dizer que eu tive o parto dos sonhos. Exatamente do jeito que eu queria: o dia que nasceu, como tava o dia, com sol e frio, o horário, tudo perfeito. Eu cheguei no hospital e ele nasceu em três horas", contou.

