Reprodução Instagram @laurakellerreserva Laura Keller de biquíni

Laura Keller, de 38 anos, se tornou assunto em plataformas de interação virtual como Facebook, Instagram e X, antigo Twitter. A influenciadora gaúcha apareceu usando biquíni. O motivo da repercussão foi por ela estar na neve.



A DJ está em Valle Nevado, no Chile, ponto turístico conhecido pela precipitação de neve e geada nesta época do ano. Trajada com um biquíni branco, ela ainda usava botas e óculos escuros nos cliques que publicou na web.





Os seguidores da famosa reagiram ao momento. "Boatos dizem que, depois que ela tirou as fotos, correu para colocar um casaco", brincou uma usuária da rede social de Mark Zuckerberg. "Maravilhosa é pouco", prosseguiu uma segunda.

"A Elsa que se cuide. A nova princesa da neve chegou", brincou uma terceira, em referência ao filme "Frozen: Uma Aventura Congelante". "Espetáculo", acrescentou uma quarta. "Chocada que ela ficou de biquíni nesse frio", admitiu ainda uma quinta internauta.

Quem é?

Influenciadora, Laura Keller ganhou destaque na Rede Globo ao compor o elenco do seriado humorístico "Pé na Cova", onde interpretava a icônica personagem Luziane.

Além disso, é um dos nomes mais lembrados dos realities da Record. Isso porque foi a vencedora, junto do então marido, Jorge, da primeira temporada do "Power Couple Brasil", competição de casais. O ex-casal se separou em dezembro de 2020.