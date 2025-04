Reprodução Instagram - 26.4.2025 Laura Keller

Laura Keller, de 37 anos, usou as redes sociais na última sexta-feira (25) para contar aos fãs como resolveu aproveitar um retiro de tantra yoga. Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual acumula 825 mil seguidores, ela detalhou a experiência e publicou um álbum de fotos.





"Para alguns, muito louca, para outros, muito 'good vibes', para mim, uma Deusa Shakti. Em um momento de total entrega com minhas companheiras de retiro. Sem maquiagem, cabelo bagunçado, roupas simples. Apenas a energia da natureza, a conexão com o interno e o prazer de compartilhar com todas essas Deusas", escreveu ela como legenda da postagem.

Em alguns cliques, Keller aparece com as madeixas loiras soltas. Já em outras fotos, a atriz aproveita para renovar o bronzeado e se refrescar enquanto nada. Em determinados registros, ela ainda exibe as tatuagens que tem nos braços, o piercing que tem no umbigo e os brincos usados como acessórios.





Nos comentários da postagem, que superou a marca de quatro mil curtidas, ela ganhou elogios dos fãs. "Te admiro demais, Laura! Deusa em todos os sentidos", começou uma. "Olhando essas fotos, dá para sentir a paz", acrescentou outra. "Com todo o respeito, você está maravilhosa", pontuou uma terceira.





Quem é?

Influenciadora, Laura Keller ganhou destaque na Rede Globo ao compor o elenco do seriado humorístico "Pé na Cova", onde interpretava a icônica personagem Luziane. Além disso, é um dos nomes mais lembrados dos realities da Record. Isso porque foi a vencedora, junto do então marido, Jorge, da primeira temporada do "Power Couple Brasil", competição de casais.