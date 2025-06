Reprodução/Instagram Preta Gil

Preta Gil, de 50 anos, deve continuar o tratamento contra câncer nos Estados Unidos pelos próximos dois meses. A filha de Gilberto Gil está fora do Brasil desde maio e agora se divide entre Nova York, onde mora, e Washington, onde está a instituição na qual está se tratando.

Dessa forma, a cantora e compositora passaria o aniversário, celebrado no dia 8 de agosto, longe do Brasil. As informações são da Coluna Entretê. Procurada, a assessoria pontuou não saber sobre o tempo total que a artista ficaria nos EUA.

Desde que iniciou o tratamento nos Estados Unidos, Preta Gil tem recebido o carinho de pessoas próximas, tanto da família quanto do meio artístico.





Entre os que já estiveram com ela por lá estão a cantora Ivete Sangalo, o ator Nicolas Prattes, que é seu marido, a apresentadora Sabrina Sato, o executivo Boni e a atriz Claudia Raia. Também marcaram presença sua sobrinha Flor Gil, a irmã Bela Gil e a madrasta Flora Gil, em visitas que ajudam a manter o ânimo da artista durante esse momento delicado.

Experimental

Conforme informações publicadas pela coluna, Preta Gil está em tratamento contra um câncer no intestino utilizando uma medicação experimental. Para isso, ela precisa viajar cerca de 400 quilômetros entre Nova York e Washington.

Hospedagem

A artista está temporariamente instalada em um apartamento na cidade de Nova York, disponibilizado pelo publicitário Nizan Guanaes e pela diretora editorial Donatela Meirelles.