Instagram/@pretagil Preta Gil anuncia viagem aos EUA

Após passar uma semana internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, a cantora Preta Gil recebeu alta médica e compartilhou com os fãs detalhes dos dias em que permaneceu sob cuidados hospitalares.

A artista, que realizou exames de rotina, agora se prepara para seguir com o tratamento contra o câncer fora do Brasil.

Nas redes sociais, Preta dividiu registros emocionantes das visitas que recebeu no hospital, entre elas a cantora Alcione, a artista Daniela Mercury acompanhada da esposa Malu Verçosa, a cantora Zélia Duncan, o DJ Zé Pedro e a atriz Carolina Dieckmann.

“Passei a última semana internada no @hsiriolibanes sob os cuidados da minha amada equipe médica! Já estou em casa e sempre cercada pelos meus amores! Sigo aqui me fortalecendo para a semana que vem começar uma nova etapa do meu tratamento nos Estados Unidos!”, escreveu Preta.

Em dezembro do ano passado, a cantora já havia viajado para Nova Iorque, onde consultou uma especialista em oncologia. Na ocasião, revelou que os efeitos da quimioterapia realizada no Brasil não foram os esperados, o que motivou a busca por alternativas no exterior. A nova fase do tratamento será iniciada nos próximos dias em solo norte-americano.