Instagram/@pretagil Preta Gil recebe a visita de Sabrina Sato e Nicolas Prattes

A cantora Preta Gil, que segue em tratamento contra um câncer no intestino, recebeu neste sábado (31) a visita dos artistas Sabrina Sato e Nicolas Prattes, em Nova Iorque.

A passagem do casal pela cidade norte-americana incluiu um momento de carinho com a amiga , que compartilhou a visita nas redes sociais.

“Sou mimada por Sabrina Sato e Nicolas Prattes, amo vocês!” , escreveu Preta em um story no Instagram, ao publicar uma foto com os dois.

A artista embarcou para os Estados Unidos no dia 12 de maio, onde iniciou um tratamento experimental após a recidiva da doença. Durante sua estadia, também já recebeu o apoio de amigos e familiares, como Ivete Sangalo, o diretor Boni e sua esposa Lou de Oliveira, além da irmã Bela Gil com os filhos, Flor e Nino.

Doença

Diagnosticada com câncer no intestino em janeiro de 2023, Preta passou por duas cirurgias importantes. A primeira, para retirada do tumor e do útero, aconteceu sete meses após a descoberta e durou cerca de 14 horas.

Após quase um mês internada, recebeu alta e chegou a anunciar, no fim do mesmo ano, que estava curada.

No entanto, em agosto de 2024, a cantora revelou uma recidiva em dois linfonodos da pelve, retomando o tratamento oncológico.

Já em dezembro, passou por uma nova cirurgia, ainda mais delicada, com aproximadamente 21 horas de duração. Nesse procedimento, foram retiradas partes do sistema digestivo e linfático.

Preta ficou internada por 55 dias, com alta somente em fevereiro de 2025.