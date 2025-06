Reprodução: Instagram/@lyandramotacosta Lyandra Costa

Lyandra Costa, conhecida por ser a filha do cantor Leandro, utilizou as redes sociais, na última segunda-feira (23), para lamentar os 27 anos da morte do pai. O cantor, que fazia dupla com Leonardo, morreu em 1998 em decorrência de um câncer raro no pulmão.

Em seu Instagram, a médica publicou uma foto com o patriarca. "Hoje é um dia em que até a alma dói... 27 anos sem ele. Deixou tanta coisa aqui na Terra. Mas sei que foi chamado por Deus por um propósito maior", escreveu ela na legenda.

Dupla com o irmão, Leandro se tornou um dos nomes mais relevantes do sertanejo. Durante a carreira que construiu com a formação musical, o astro é intérprete de diversos hits que marcaram gerações.

Músicas como Pense Em Mim, Um Sonhador, Não Aprendi a Dizer Adeus, Cumade e Cumpade, É Por Você Que Canto, Talismã, Sublime Renuncia, Desculpe, Mas Eu Vou Chorar, Entre Tapa e Beijos estão entre os maiores sucessos dos cantores.

Veja o clique raro: