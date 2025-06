Instagram/@poliana Leonardo surpreende Poliana Rocha

A influenciadora Poliana Rocha foi surpreendida com um presente luxuoso do marido, o cantor Leonardo. Mesmo à distância, o sertanejo celebrou o Dia dos Namorados com um belo presente.

Poliana publicou em suas redes sociais, nesta sexta-feira (13), um vídeo agradecendo o mimo: um Toyota SW4, SUV de sete lugares, avaliado entre R$ 368 mil e R$ 460 mil, dependendo da versão.

“Obrigada, meu amor, não tenho palavras para te agradecer” , escreveu, mostrando detalhes do veículo.

Na noite anterior, Leonardo já havia enviado um buquê de flores para a esposa, acompanhado de uma carta romântica.

“Poliana, meu amor, minha eterna namorada e companheira. Feliz Dia dos Namorados. Estou aqui trabalhando, mas com você no coração. Te amo cada dia mais, beijos, Leonardo” , declarou o cantor, com quem está casada há quase três décadas.