Reprodução: Instagram Davi Brito

Davi Brito, de 22 anos, se tornou assunto em plataformas de interação virtual como Facebook, Instagram e X, antigo Twitter. O motivo? Ter aberto o jogo sobre o motivo de ter desistido de cursar medicina.

Durante o período que esteve no "BBB", ele afirmava que usaria o dinheiro do prêmio para fazer o curso, mas, depois, optou por não fazer a graduação, o que fez com que alguns espectadores o criticassem.

"Acho que todo mundo tem o direito de escolher o que quer fazer, acho que minha vida era uma, eu tinha o sonho de ser médico, e depois do 'Big Brother' fui para outra vida, outra realidade", disse no "Domingo Legal".

Além disso, o ex de Mani Rego virou meme por conta de uma gafe cometida por ele no programa apresentado por Celso Portiolli na emissora da família Abravanel.





Isso porque, ao longo da atração, exibida ao vivo no último domingo (22), ele errou uma pergunta feita pelo titular do programa. Na ocasião, o comunicador questionou o campeão do "BBB 24" sobre como seria limão no plural.

Ao ser indagado por Celso, ele respondeu que o plural de limão seria "limonada". O momento não passou despercebido pelos espectadores, que repercutiram o momento nas redes sociais.

"Pior que eu também não saberia responder", admitiu uma. "O Davi sempre protagonizando um meme atrás do outro", acrescentou. "Eu lembro das minhas aulas de português, errava tudo", pontuou um terceiro. "Como ele não sabia? É tão fácil", discordou um quarto.

Assista ao momento:

Celso Portiolli: “Qual o plural de limão?” Davi Brito: “Limonada” pic.twitter.com/mlXvbo09rm— Central Reality (@centralreality) June 22, 2025