Reprodução/Internet Datena rebate decisão do SBT e defende jornalismo que mostre a realidade do Brasil

José Luiz Datena não poupou críticas à decisão do SBT de proibir o sensacionalismo nos telejornais da emissora. Durante participação ao vivo no A Tarde é Sua, da RedeTV!, o comunicador defendeu que o jornalismo precisa mostrar a realidade do Brasil sem esconder os problemas do país.

Ele deixou a emissora antes da medida entrar em vigor, mas aproveitou a oportunidade para comentar o tema. “O Brasil é um país de carências, inclusive de segurança pública, é um país miserável, de pouquíssima gente rica e muita gente pobre, isso torna o país violento. Não adianta dizer que o Brasil é a Suíça. É importante avisar a população os lugares que ela não deve ir, que são quase todos”, afirmou Datena.

O ex-apresentador do SBT reforçou a importância de noticiar os fatos, mesmo os mais duros, para evitar a impunidade. “Você não precisa dar notícias sangrentas, descrevendo os detalhes de crimes, mas não pode deixar de dizer que um cara assassinou a mulher perto do metrô e vai sair impune”, disparou.

Embora tenha elogiado o SBT e as filhas de Silvio Santos (1930-2024), Datena deixou claro seu desacordo com a nova política da emissora. “A gente tem que mostrar o Brasil de verdade, com tudo que tem bom, mas com tudo que tem de ruim também. Até para exercer o poder de cobrar as autoridades para que melhorem essa situação”, concluiu.