Reprodução/Internet Datena é contratado pela RedeTV!

José Luiz Datena já tem nova casa. Apenas três dias após pedir demissão do SBT, o apresentador foi anunciado oficialmente como o novo contratado da RedeTV!. O canal divulgou nota nesta terça-feira (6) confirmando a assinatura do contrato e informando que a estreia do jornalista acontecerá no próximo mês, ainda sem uma data exata definida.

O apresentador retorna à emissora mais de duas décadas depois de uma breve passagem. Em 2003, ele apresentou o Repórter Cidadão por menos de dois meses, deixando o projeto no fim de junho para retornar ao Cidade Alerta, então exibido pela Record.

Pouco tempo depois, o comunicador migrou para a Band, onde consolidou sua carreira na televisão como um dos principais nomes do jornalismo policial. Ele deixou o canal em 2024 para se candidatar à prefeitura de São Paulo.

Do SBT para a RedeTV!

Até a última semana, Datena comandava o Tá na Hora, programa policial do SBT. A saída foi confirmada em comunicado enviado pela emissora no sábado (3), no qual foi informado que o apresentador decidiu romper o vínculo após tomar conhecimento de que mudanças na programação estavam prestes a ser formalizadas.

Com a chegada à RedeTV!, Datena reencontra os donos da emissora, Amilcare Dallevo Jr. e Marcelo de Carvalho, que celebraram o acerto com entusiasmo. A emissora ainda não revelou o formato ou o horário do novo programa do jornalista.