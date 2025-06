Instagram/@michelemorrone Ator Michele Morrone

O ator Michele Morrone, conhecido por interpretar o mafioso Massimo em 365 Dias, surpreendeu os seguidores ao exibir uma nova tatuagem feita em uma parte íntima do corpo.

Em uma publicação no Instagram, o ator italiano posou de cueca, deixando à mostra o novo desenho que começa na região abdominal e que lembra uma espécie de garfo.

Michele Morrone nasceu em Melegnano, na Itália, onde estudou teatro no Teatro Fraschini Di Pavia e é fluente em quatro idiomas: italiano, inglês, francês e árabe.

A carreira teve início em pequenas peças e participações em produções italianas, como Il tempo di una sigaretta e Che Dio ci aiuti. Em 2016, ganhou destaque ao ficar em segundo lugar na versão italiana do Dança dos Famosos (Ballando con le Stelle).

O sucesso internacional veio com 365 Dias, lançado em 2020, onde Morrone contracenou com a atriz Anna-Maria Sieklucka.

Fora das telas, ele também se dedica à música: é cantor, guitarrista profissional e dono de faixas que integraram a trilha sonora do filme, como Feel It e Hard For Me. Seu álbum Dark Room foi lançado em parceria com a Universal Music Alemanha.