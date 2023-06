Reprodução/Instagram Ator de '365 dias' entrega relação com Anitta após ficada

Anitta fez uma live para os fãs nesta segunda-feira (26) e recebeu comentários de Simone Susinna, ator de '365 dias'.

Durante a transmissão, o astro pediu para que a cantora respondesse o telefone, dando a entender que ele estaria tentando contato com ela.





"Answer to the phone [responda o telefone]", comentou ele em frente aos milhares de fãs que assistiam.

Vale lembrar que duranta a viagem para a Europa com Jade Picon e Juliette, Anitta surgiu em clima de romance com Simone Susinna, na Turquia. O vídeo deu o que falar nas redes sociais.

