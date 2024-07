Reprodução: Instagram Cauã Reymond e Michele Morrone

O ator Cauã Reymond deu o que falar nesta quinta-feira (4) ao postar uma foto ao lado de Michele Morrone. Os dois estão em Sardenha, na Itália, para um desfile da marca de luxo Dolce & Gabanna.

Nos comentários da publicação, os seguidores do astro brasileiro foram à loucura por conta da interação de Reymond com o ator italiano. "A beleza do mundo inteiro nessas fotos ", enalteceu um internauta.

"Essa segunda foto é a visão do paraíso", acrescentou uma segunda ao elogiar a foto em que os atores aparecem lado a lado. "A segunda foto estremeceu o Instagram", brincou uma terceira.

Além do protagonista da trilogia "365 Dias", Cauã Reymond também posou ao lado de San, do grupo sul-coreano Ateez. "Cauã, você colocou o San na sua mala para trazer ao Brasil? Sim ou não?", ironizou uma quarta.

