Mariana Rios, de 39 anos, usou as redes sociais neste fim de semana para anunciar aos fãs o sexo do primeiro bebê que espera com João Luis Diniz D'Avila. A atriz e apresentadora promoveu um evento, o clássico chá-revelação, para descobrir se estava gestando um menino ou uma menina.

"Nosso menino. Entrego sua vida nas mãos de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo! Eu já te amo, meu filho", escreveu ela como legenda do vídeo, que ultrapassou a marca de 6,9 milhões de visualizações na rede social de Mark Zuckerberg.

Repercussão

Nos comentários, famosos da classe artística repercutiram o momento. "Que lindo", disse Giovanna Lancellotti, que se casou no último sábado (21). "Alegria para a família", acrescentou Thales Bretas, o viúvo de Paulo Gustavo. "Que benção! Que amor Mari. Tão feliz e emocionada por vocês", acrescentou Sabrina Sato.

Os fãs também celebraram. "Que máximo", comemorou um internauta. "Seja bem-vindo", disse um segundo. "Meu palpite estava certo", pontuou uma terceira. "Muitas bençãos pra vocês", prosseguiu um quarto. "É um menino! Que coisa maravilhosa", finalizou ainda um quinto.

Problemas

Em 2020, Mariana sofreu um aborto espontâneo por conta de uma doença autoimune. Trombofilia e incompatibilidade genética com o companheiro foram outros obstáculos. Recentemente, a apresentadora revelou que recorreu ao método de reprodução assistida FIV, também conhecido como fertilização in vitro.