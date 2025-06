Reprodução Instagram @Luapio Luana Piovani

Luana Piovani, de 48 anos, usou as redes sociais para contar aos fãs sobre uma situação inusitada enfrentada por ela durante um voo neste feriado prolongado. A artista se desentendeu com um homem que criticou Bem e Liz, os filhos gêmeos dela, frutos do antigo relacionamento com Pedro Scooby.



“As crianças estavam sentadas no meu lado e eu do lado de uma senhora. Na frente tinha dois senhores, ingleses. Sabe aquele com cara de insuportavelmente chato?”, começou Piovani.

De acordo com a atriz e modelo, os filhos passaram a maior parte da viagem desenhando, mas, em certo momento, começaram a cantar. O volume incomodou um dos passageiros, que reclamou do comportamento dos gêmeos.

“Os meninos foram educados, desenharam quase o voo inteiro. Uma hora eles começaram a cantarolar, num volume dos dois ali, não alto", pontuou. "Ele teve a coragem de falar assim para mim: ‘eles estão me incomodando’. E eu disse: ‘eu te desejo um bom voo’.", acrescentou.

Luana admitiu que "quase" torceu para o conflito aumentar e que se irritou com a reclamação feita pelo inglês. "Eu sou tão maluca e vou te dizer: estou tão cansada de homem hétero, branco, privilegiado, que fiquei pensando em várias coisas que ele poderia fazer e o que eu faria na sequência. Fiquei quase desejando que ele fizesse alguma coisa, porque queria arrebentar ele", finalizou.