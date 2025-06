Reprodução Instagram @Birapresidente Bira Presidente

A celebração religiosa em memória de Bira Presidente, ícone do samba e um dos fundadores do Cacique de Ramos e do Fundo de Quintal, será realizada na tarde deste sábado (21), na tradicional Igreja da Penha, na Zona Norte do Rio.

O rito religioso terá início às 15h da tarde e não será restrito aos familiares e amigos próximos do musicista. Por isso, admiradores poderão comparecer ao evento religioso que marca a despedida do artista.

"Será um momento de acolhimento, fé e lembrança para todos que acompanharam sua trajetória e que hoje compartilham dessa saudade tão profunda. Seguimos unidos, pela memória e pelo amor a esse grande símbolo do nosso samba, que permanecerá vivo em nossos corações", diz a assessoria do Cacique Ramos, em nota.

Ubirajara Félix do Nascimento, popularmente conhecido como Bira Presidente, morreu no último sábado (14). O artista já havia sido diagnosticado com alzheimer e câncer de próstata. Na segunda (16), ele foi velado no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio.

Ubirajara Félix do Nascimento teve contato com o samba desde os primeiros anos de vida, quando acompanhava o pai, Domingos, nas rodas que aconteciam pelos subúrbios cariocas. O patriarca era um serralheiro, ao passo que a matriarca era mãe de santo.

Ele foi criado em um ambiente onde o trabalho duro e a espiritualidade se entrelaçavam. Ainda menino, aos 7 anos, foi batizado na Estação Primeira de Mangueira, escola com a qual manteria laços por toda a vida.

Era o primogênito entre quatro irmãos e, desde cedo, conviveu com grandes figuras do samba. Pixinguinha, Donga, João da Baiana, Aniceto do Império e Carlos Cachaça eram alguns deles.