Ubirajara Félix do Nascimento, conhecido como Bira Presidente, será velado nesta segunda-feira (16), das 14h às 16h30, na Capela 9 do Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. A cerimônia será aberta ao público, conforme informou a equipe do artista.

Bira, que foi um dos criadores do bloco Cacique de Ramos e do grupo Fundo de Quintal, faleceu na noite de sábado (14). O artista já havia sido diagnosticado com alzheimer e câncer de próstata. A Prefeitura do Rio decretou luto oficial de três dias pela morte dele.





Nos últimos dias, estava internado no Hospital da Unimed Ferj, situado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele parte deixando as filhas Karla Marcelly e Christian Kelly, os netos Yan e Brian, a bisneta Lua.

Repercussão

Por meio das redes sociais, celebridades da classe artística lamentaram a morte dele. É o caso de Leandra Leal, Xande de Pilares, Belo, Bochecha, Paula Lima, Marcelo D2 e Babi Cruz.

Conheça

Ubirajara Félix do Nascimento teve contato com o samba desde os primeiros anos de vida, quando acompanhava o pai, Domingos, nas rodas que aconteciam pelos subúrbios cariocas. O patriarca era um serralheiro, ao passo que a matriarca era mãe de santo.

Ele foi criado em um ambiente onde o trabalho duro e a espiritualidade se entrelaçavam. Ainda menino, aos 7 anos, foi batizado na Estação Primeira de Mangueira, escola com a qual manteria laços por toda a vida.

Era o primogênito entre quatro irmãos e, desde cedo, conviveu com grandes figuras do samba. Pixinguinha, Donga, João da Baiana, Aniceto do Império e Carlos Cachaça eram alguns deles.