Ubirajara Félix do Nascimento, mais conhecido como Bira Presidente, morreu neste sábado (14), aos 88 anos. Figura emblemática do samba, ele se destacou no cenário musical como um dos fundadores do tradicional bloco Cacique de Ramos e também como um dos idealizadores do grupo Fundo de Quintal.

Neste domingo (15), famosos da classe artística vieram a público lamentar a morte do sambista, que deixou sua marca na história da música brasileira pela contribuição com a cultura do país.

"Descanse em paz nosso Presida amado! Eterno Bira! Obrigado por tanto", escreveu o cantor e compositor Belo, ex-marido de Gracyanne Barbosa e que trabalhará como ator na Globo em "Três Graças", próxima novela de Aguinaldo Silva.





"Descanse em paz querido presidente, essa sensação de perda dos grandes mestres é ruim demais! Vai deixar saudades, obrigado por tudo", agradeceu Bochecha", acrescentou o cantor Bochecha.

"Meu profundo sentimento! Obrigada por tudo grande mestre! Descanse em paz", declarou a cantora Paula Lima. "Grande mestre", prosseguiu a atriz Leandra Leal, que voltará às novelas em "Coração Acelerado".

"Obrigado mestre, descanse em paz", disse o artista Marcelo D2. "Me faltam palavras!", admitiu ainda o músico Xande de Pilares. "Obrigado por tudo que você fez pelo samba. Descanse em Paz", concluiu Babi Cruz.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o velório nem sobre o local do sepultamento do músico. Bira Presidente estava internado no Rio de Janeiro e lidava com complicações de alzheimer e câncer de próstata.