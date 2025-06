Reprodução Instagram - 20.6.2025 Renata Galvão e Paulo Miklos

Paulo Miklos, de 66 anos, usou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira (20) para anunciar aos fãs que está solteiro. Casado com Renata Galvão desde 2019, ele disse que a relação chegou ao fim.



"Gostaria de dividir, com aqueles que me seguem e me acompanham com carinho, que estou separado", iniciou ele, por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 291 mil seguidores.





Em seguida, o musicista frisou que, embora estivesse anunciando o rompimento hoje, ele e Renata já estavam separados há aproximadamente nove meses. Isso porque o término ocorreu em setembro do ano passado, segundo ele.

Além disso, Paulo pediu apoio aos fãs e admitiu que, nessa nova fase da vida, estava se dedicando a pontos específicos da vida pessoal, usando o tempo dele para se reorganizar e também para cuidar do coração.

"Tenho reorganizado minha vida e cuidado do coração. Conto com o amor de vocês", finalizou ele, que se destacou pela atuação como vocalista dos Titãs.