Padre Fábio de Melo foi denunciado ao Vaticano após se envolver em uma confusão com o ex-gerente de uma cafeteria em Joinville, em Santa Catarina, que resultou em demissão e grande repercussão nas redes.

A queixa teria sido registrada por um bispo catarinense na Congregação para a Doutrina da Fé por conduta considerada incompatível com os valores cristãos.

A informação foi revelada pelo jornalista Ricardo Feltrin . Segundo ele, a denúncia não deve gerar punições imediatas, mas passa a integrar os registros internos da Igreja, sendo considerada uma mancha na trajetória do religioso. O Portal iG entrou em contato com a Igreja Católica de Santa Catarina para confirmar a informação, mas ainda não recebeu um retorno.

Ex-funcionário processa padre e cafeteria

Jair José Aguiar da Rosa , ex-gerente da cafeteria, decidiu mover um processo contra o padre e contra a rede Havanna. O funcionário alega que foi responsabilizado pela repercussão do vídeo e demitido de forma injusta. A ação na Justiça inclui pedido de indenização por danos morais.

O advogado de Jair, Eduardo Tocilo, afirma que a empresa tentou se isentar do problema jogando toda a culpa no trabalhador. Segundo ele, o caso foi tratado com frieza diante das consequências vividas pelo ex-funcionário após o episódio.

Em nota à imprensa, padre Fábio de Melo lamentou o episódio e disse que não agiu com má intenção. “ Não carrego em mim a intenção da maldade ”, afirmou o religioso. Ele também criticou o ambiente de julgamentos nas redes sociais e defendeu a importância do diálogo e do perdão.