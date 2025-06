Instagram/@marianarios Mariana Rios exibe inchaço

A atriz e cantora Mariana Rios, de 39 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (13) para dividir com os seguidores detalhes do processo de congelamento de óvulos.

Em um vídeo publicado no Instagram, ela mostrou sua silhueta alterada pelos efeitos do tratamento hormonal e comparou o inchaço abdominal a uma "barriga de grávida".

No registro, Mariana aparece recebendo as aplicações hormonais e comentou sobre as mudanças no corpo, inclusive nos figurinos dos shows.

"De repente, a roupa do show não fecha. Mas é tão bom poder isso falar com as sem esconder dos outros e até de mim mesma. Você tira um peso das costas, e é isso que tem acontecido. Mesmo com uma dorzinha, saber que eu tenho a chance de continuar fazendo esse processo, e tantas mulheres desejam passar por isso, eu só agradeço", disse.

Apesar dos desconfortos físicos, a artista destacou o sentimento de gratidão por ter acesso ao tratamento.

"Essa reclamação não pode existir. Eu preciso passar por isso entendendo que é um presente poder fazer esse tratamento", completou.