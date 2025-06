Reprodução Instagram - champagnepapi Drake transforma quadra em closet

O rapper canadense Drake, de 38 anos, chamou a atenção dos fãs ao revelar, por meio das redes sociais, uma mudança inusitada em sua mansão. O artista decidiu transformar sua quadra de basquete particular em um enorme closet.

O novo espaço é composto por uma vasta coleção de roupas do cantor, incluindo centenas de camisas, jaquetas e moletons. O acervo impressiona pelo volume e pela organização.





Isso porque as peças estão distribuídas entre araras e mesas cuidadosamente montadas. Na legenda da postagem, feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 142 milhões de seguidores, ele brincou: “Mas onde está aquela camisa?”.

Repercussão

Já nos comentários da publicação, que ultrapassou a marca de 879 mil curtidas, os fãs do musicista se surpreenderam com o tamanho do cômodo destinado aos modelitos dele.

"O que ele tem de roupa, eu tenho de dívida", ironizou uma. "Por qual motivo ele tem tanta roupa assim? Não poderia doar e ajudar os necessitados?", reprovou uma segunda. "Quando alguém falar que eu compro muita roupa, eu vou mostrar essa foto", se divertiu ainda um terceiro.