Instagram/@britneyspears Britney Spears surpreende com dança

Britney Spears voltou a movimentar as redes sociais com mais um de seus vídeos de dança.

Desta vez, a cantora apareceu com um biquíni verde e amarelo, acompanhado de um chapéu de sol, enquanto se entrega aos movimentos com o mar ao fundo.

No registro publicado em seu perfil no Instagram, Britney surge primeiro rodopiando na parte interna de uma embarcação.

Em seguida, as imagens mostram a artista dançando na parte frontal de um iate, em clima descontraído e ensolarado.

Conhecida como a " princesa do Pop", Spears possui oito álbuns de estúdio e diversos sucessos musicais, como as faixas ... Baby One More Time , Toxic , Gimme More , Circus , Oops!...I Did It Again.

Afastada da música desde 2016, quando lançou Glory seu último trabalho como cantora, Britney utiliza as redes sociais para atualizar os fãs de como têm sido os últimos anos. Em seu perfil oficial, a performer publica vídeos de danças que realiza em casa.