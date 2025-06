Reprodução: Instagram e Youtube/@britneyspears Britney Spears revisitou primeiro clipe de sua carreira ao referenciar look marcante

Britney Spears utilizou as redes sociais, na madrugada desta terça-feira (2), para reviver um dos looks mais icônicos de sua carreira musical. A popstar causou furor entre os seguidores ao colocar a saia xadrez, um top vermelho e uma camisa branca para performar.



O look remete a um dos clipes mais emblemáticos da cantora pop: o de ... Baby One More Time, lançado em janeiro de 1999. Na estética visual, a loira aparece caracterizada como uma estudante do ensino médio. Além disso, o vídeo é marcado pelos breaks de dança, que se tornaram marcantes em sua trajetória.

Conhecida como a "princesa do Pop", Britney possui oito álbuns de estúdio e diversos sucessos musicais, como as faixas I'm Slave 4 U, Toxic, Gimme More, Circus, Oops!...I Did It Again.

Afastada da música desde 2016, quando lançou Glory seu trabalho mais recente como cantora, ela utiliza as redes sociais para atualizar os fãs compartilhando detalhes de sua vida. Em seu perfil oficial, a performer publica vídeos de danças que realiza em casa.

Advertência em voo

Recentemente, a estrela musical passou por uma polêmica: de acordo com a imprensa internacional, a popstar teria sido abordada em um voo do México aos Estados Unidos por conta do cosnumo de bebida alcoólica e uso de cigarro durante a viagem.

Em suas redes sociais, a compositora se pronunciou a respeito do ocorrido. " Na verdade, foi bem engraçado. A maioria dos aviões em que estive não permitem fumar, mas esse era diferente porque o porta- copos ficava fora do assento. E uma confissão: era minha primeira vez bebendo vodka. Me senti muito inteligente, fiquei tipo: 'Uau, o que tem aqui' ". Para conferir a declaração de Britney na íntegra, clique aqui.