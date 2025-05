Reprodução Instagram @britneyspears Birtney Spears

Britney Spears, de 43 anos, usou as redes sociais para se pronunciar sobre a nova polêmica em que esteve envolvida. Isso porque, no último sábado (23), foi vazado na imprensa que a artista teria protagonizado uma situação inusitada em um voo do México para os Estados Unidos.

Na ocasião, ela teria sido advertida por autoridades de Los Angeles por ingerir bebida alcoólica e acendido um cigarro ao longo da expedição. As práticas não eram permitidas. O cigarro, por exemplo, constitui uma violação em relação às regulamentações federais para aviação.





"Na verdade, foi bem engraçado", iniciou. "A maioria dos aviões em que estive não permitem fumar, mas esse era diferente porque o porta- copos ficava fora do assento. E uma confissão: era minha primeira vez bebendo vodka. Me senti muito inteligente, fiquei tipo: 'Uau, o que tem aqui'.", acrescentou.

"Falei: 'Quero tanto um cigarro'. Meu amigo colocou um na minha boca e acendeu para mim, então para mim foi tipo: 'Ah, então este é um avião em que se pode fumar!", prosseguiu. A musicista pediu desculpas para quem "quer que tenha ofendido".

No entanto, a cantora, dançarina e atriz estadunidense insinuou que uma das funcionárias não gostava dela, argumentando que não era necessário ter acionado a polícia por conta do ocorrido. "A aeromoça chamou a polícia porque eu fumei um cigarro. Ela me constrangeu, achei um pouco demais, mas ela já não gostou de mim desde a hora que entrei no avião", pontuou.

"Achei que as autoridades estavam ali para me dar suporte, me achei bem especial. Nunca estive em um aeroporto internacional antes, sou famosa ou algo assim?", finalizou.

Quem a acompanhava?

Segundo informações do tabloide "TMZ", Britney não estava sozinha durante o voo em que foi advertida por comportamentos inadequados envolvendo bebida alcoólica e cigarro. O portal afirmou que ela estava junto de sua equipe de seguranças.