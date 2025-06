Reprodução: X Cantora se assustou com invasão

Katy Perry passou por um momento inusitado durante um show da da The Lifetimes Tour , em Sidney, na Austrália, na noite de segunda-feira (9). Na ocasião, a artista cantava a música Hot N Cold , quando um fã invadiu o palco, tocou na cantora e fez uma dancinha.

Assim que percebeu, ela se afastou para que os seguranças buscassem o rapaz. “Nunca terá um show como esse, então aproveitem” , disse a cantora visivelmente assustada.

Nas redes sociais, os internautas repercutiram a atitude do homem. “Que sem noção”, avaliou uma usuária. “Aí, que vergonha alheia” , acrescentou uma segunda. "Meu Deus, o susto que ela levou" , notou uma terceira.

“Estive neste show ontem à noite. As pessoas precisam parar de pular no palco quando os artistas estão se apresentando, é muito desrespeitoso e perigoso!” , desabafou uma terceira.

Veja:

Susto em solo australiano! Durante a terceira noite de shows no país, um fã invadiu o palco enquanto Katy Perry se apresentava. Sobre o ocorrido, ela reagiu com bom humor: “Nunca mais vai haver um show como esse, então apenas aproveitem.” pic.twitter.com/89nmG9cPsA — Portal Katy Perry (@portalkatyperry) June 9, 2025





Carreira

Ao redor do mundo com a The Lifetimes Tour , Katy Perry é um dos principais nomes do pop norte-americano. A turnê passará pelo Brasil

no mês de setembro, quando a musicista se apresentará no The Town (SP), Curitiba e Brasília.

Indicada a 13 prêmios do Grammy, a compositora é dona dos seguintes hits : California Gurls , Teenage Dream, Firework , Roar , Dark Horse , Wide Awake , I Kissed a Girl e Part of Me .