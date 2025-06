Reprodução Mansão de Larissa Manoela

A mansão localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, segue sem comprador, mesmo após uma redução significativa no preço.

Colocada à venda por R$ 10 milhões, a propriedade agora está anunciada por R$ 6,5 milhões, quase dois anos após se tornar o centro da polêmica que culminou no rompimento de Larissa Manoela com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias.

O anúncio do imóvel destaca que a casa está com valor abaixo do mercado. A residência de mil metros quadrados conta com cinco quartos, sete banheiros, piscina, área gourmet com churrasqueira, campo de futebol, amplo jardim e garagem para seis veículos.

Antes de optarem pela venda definitiva, os pais da atriz ainda tentaram lucrar com a mansão por meio de locações, mas as tentativas de aluguel não tiveram sucesso.

Mesmo com o desconto milionário, o imóvel segue encalhado no mercado.