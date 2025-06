Reprodução Instagram @thaiscarla Antes e depois de Thais Carla

Thais Carla, de 33 anos, surgiu publicamente pela primeira vez, nesta quarta-feira (11), cerca de dois meses depois de ter passado por uma cirurgia bariátrica. Ela ainda aproveitou para mostrar a nova tonalidade das madeixas, que agora estão loiras.



"Cuidar de mim também é um ato de amor. Nova fase, nova energia, novo visual. A mesma coragem de sempre, agora com ainda mais brilho. Bora viver tudo que essa nova versão tem para mostrar?", escreveu ela na legenda da postagem, feita no Instagram.

Relato

Durante participação no programa "Jornal dos Famosos", a influenciadora explicou o procedimento e se emocionou. "Fez bypass, corta o estomago e pega o intestino e pega para absorver mais. Tudo o que come, você absorve menos. Estava só no copinho, fui para o pastoso e agora posso mastigar algumas coisas. Tipo uma torradinha, fruta à vontade, carne, mas tudo tem que ser molinho", disse.





"A obesidade é uma doença multifatorial, e por que isso é uma piada? A gente não brinca com o câncer, né? Por que brincar com doenças? Por que brincar com a doença? Vocês acham que assim a pessoa gorda vai emagrecer? Entendeu? Então, é uma coisa muito delicada", acrescentou.

Peso atual

A influenciadora digital também pontuou que precisou emagrecer antes de ser submetida a cirurgia bariátrica. Ela deu entrada no hospital com 170kg. Hoje em dia, ela já eliminou 15kg e está pesando 155kg.

"A gordofobia vai além. Você vai em um restaurante pensando no que vai comer e eu vou pensando na cadeira. Ia viajar e tinha que me preocupar com o assento. Eu estava exausta disso tudo", concluiu.