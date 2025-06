Reprodução/Instagram Marieta Severo

Dona de um vasto currículo na indústria audiovisual brasileira, seja em filmes, séries ou novelas, Marieta Severo fez vários amigos no ramo artístico. Não à toa, se engaja em causas sociais em prol da classe. Uma delas é fazer doações para o Retiro dos Artistas.



Na entrada do conjunto de cinco casas erguidas graças a uma doação feita por ela, uma placa foi colocada com o nome da atriz, que foi dado a uma das vilas do local, situado no Rio de Janeiro.





"Marieta, sua presença, sua generosidade trouxe muita luz para todos nós aqui no Retiro. Obrigada por ser esse ser humano incrível, receba nosso amor, nosso carinho", agradeceu o perfil oficial da instituição na web.

Cida Cabral, administradora do Retiro dos Artistas, também usou as redes sociais para exaltar a gratidão pelo gesto da intérprete. "Marieta querida, você é luz em nossas vidas. Receba todo nosso amor e nossa gratidão. Deus te abençoe", escreveu.

Marieta doou material com o intuito de construir novas residências no espaço, que, por vezes, não conseguia receber mais artistas justamente pela superlotação.

Amigo de longa data

Um dos auxiliados por Severo foi Marcos Oliveira, um dos hóspedes da instituição. Os dois contracenaram na extinta série de comédia "A Grande Família". O ator, que deu vida à Beiçola, veio a público agradecer a colega de profissão. "Quem diria que isso um dia aconteceria? Gratidão Marieta", disse na ocasião.