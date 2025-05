Reprodução Influencer que citou Neymar é presa por fraude com cosméticos falsos

Nayara Macedo, conhecida como Any Awuada, foi presa temporariamente nesta quarta-feira (21) em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. A influenciadora ficou conhecida em março, ao afirmar que recebeu R$ 20 mil para manter relações sexuais com o jogador Neymar . A prisão está ligada a um esquema de falsificação e venda de cosméticos adulterados.

A declaração sobre a suposta festa com Neymar foi feita em entrevista ao programa Fofocalizando , do SBT . Segundo Any, o encontro ocorreu em uma chácara no interior paulista, onde várias profissionais do sexo foram contratadas.

" Nós não sabíamos quem era. A gente partiu de um ponto em São Paulo, pegaram os celulares de todo mundo, quando a gente chegou lá que a gente ficou sabendo de quem se tratava ", relatou na época.

Além de Any, outras duas mulheres foram presas nas cidades de Mogi das Cruzes e Biritiba Mirim. Todas são suspeitas de participar da venda de produtos falsificados nas redes sociais. As investigações são conduzidas pelo 31º Distrito Policial, com apoio de equipes de delegacias da capital.

A Polícia Civil começou a apuração em agosto de 2023, após uma mulher pagar R$ 857,90 por perfumes importados que chegaram adulterados. Laudos apontaram a presença de metanol e etanol em níveis fora do padrão da Anvisa, além da falta de registro dos produtos.

Veículo de luxo e movimentações suspeitas

Durante a operação, policiais apreenderam um Audi Q3 avaliado em R$ 150 mil, além de cosméticos de marcas conhecidas. As investigadas apresentaram movimentações bancárias incomuns: uma delas teria movimentado R$ 1,2 milhão, enquanto as outras duas registraram valores de R$ 600 mil e R$ 300 mil.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmou ao iG Gente as prisões e informou que os mandados de busca e apreensão foram cumpridos com base nas provas coletadas durante a investigação. A ação teve apoio de policiais de cinco distritos da capital.

Veja a nota da SSP-SP

As investigações seguem pelo 31º DP, que prossegue com diligências para reunir mais provas e esclarecer a extensão das atividades criminosas.