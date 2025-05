Reprodução: Instagram/@netinhooficialbrasileiro Netinho

Netinho utilizou as redes sociais, na última quarta-feira (14), para comemorar um momento bom em meio ao tratamento contra o câncer: o cantor voltou a realizar exercícios físicos.

"Nada faço de atividade física sem a autorização da minha querida Dra. Glória Bomfim Arruda. Depois de meses sem pedalar, estou de volta!", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas repercutiram o registro. "Lindo demais! Que felicidade em ver como está bem! A oração tem poder!", se emocionou um usuário. "Coisa mais linda! Te amo", declarou uma segunda.

Terceiro ciclo de quimioterapia completado

No ínicio do mês, Netinho celebrou o fim do terceiro ciclo de quimioterapia. Desde março de 2025, o cantor luta contra um câncer no sistema linfático. Nas redes sociais, o músico tem dividido detalhes do tratamento com os seguidores.

"Acabou a quimioterapia da 'terceira temporada'. Nada senti de ruim, deu tudo certo", declarou. O músico ainda explicou que ganhou alta por alguns dias e depois retornará ao hospital para realizar a quarta etapa.

Veja: