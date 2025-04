Reprodução: Instagram/@katyperry Katy Perry

Katy Perry utilizou as redes sociais, na última terça-feira (29), para desabafar a respeito das críticas que recebeu nos últimos dias: após sua ida ao espaço, muitos internautas avaliaram a viagem como desnecessária. Além disso, momentos da turnê da artista viralizaram negativamente nas redes sociais.



Com a iniciativa de um fã clube brasileiro, que preparou uma corrente de amor para afastar os ataques, a cantora reconheceu publicamente o afeto de sua comunidade. 'Sou tão grata por vocês. Estamos juntos nessa jornada linda e selvagem. Posso continuar sendo fiel a mim mesma, com o coração aberto e honesta, especialmente por causa do nosso vínculo. Eu amo vocês e cresci ao lado de vocês — estou muito animada pra ver cada um ao redor do mundo este ano!", afirmou.

A performer tranquilizou os fãs em relação à saúde mental. "Por favor, saibam que estou bem. Fiz muito trabalho interno pra entender quem eu sou, o que é real e o que realmente importa pra mim. Minha terapeuta me disse algo anos atrás que mudou minha vida: “ninguém pode te fazer acreditar em algo sobre si mesmo que você já não acredite”', relembrou.

Ela também citou diretamente as críticas recebidas na internet. "Quando o mundo “online” tenta me transformar numa espécie de piñata humana, eu recebo isso com graça e mando amor, porque sei que muitas pessoas estão sofrendo de muitas formas — e a internet, muitas vezes, é um depósito de dores não resolvidas e de pessoas desequilibradas", argumentou Katy.



"O que é real pra mim é ver os rostos de vocês todas as noites, cantando em uníssono, lendo os bilhetes que me mandam, sentindo o carinho de vocês. Sempre busco alguém na plateia pra olhar nos olhos e cantar junto", reforçou Perry ao priorizar o carinho dos fãs.

