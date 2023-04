Reprodução / Instagram 09.04.2023 Jessie J

A cantora britânica Jessie J, de 35 anos, não ficou calada diante das críticas que recebeu nas redes sociais por compartilhar fotos nuas e mostrando a barriga de grávida.

Jessie fez uma publicação no Instagram e escreveu na legenda: "Quero me lembrar desse sentimento para sempre". Apesar dos elogios e mensagens de apoio, alguns seguidores criticaram a exposição do corpo dela.





A artista, que está esperando o primeiro filho com o jogador de basquete Chanan Safir Colman, respondeu aos comentários negativos e machistas com humor e sarcasmo.

"Para todos aqueles que comentaram 'inapropriado' no post. Eu aposto que vocês deram zoom antes de comentar.”, rebateu Jessie.





