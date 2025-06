Globo/Beatriz Damy Especial ‘Novela em Sinfonia’ celebra 60 anos da Globo e trilhas marcantes

A TV Globo exibe no dia 11 de junho o especial Novela em Sinfonia , que homenageia os 60 anos da emissora e os 85 anos da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB). O cantor Fábio Jr. e outros nomes da música participam da produção cantando temas de aberturas de novelas. A apresentação é de Tony Ramos e a regência é do maestro Lanfranco Marceletti.

As gravações aconteceram nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. O especial resgata trilhas de telenovelas exibidas desde os anos 70, com artistas interpretando os temas ao lado da OSB em novos arranjos sinfônicos.

Além de Fábio Jr., que relembra a música-tema de Alma Gêmea , o programa conta com apresentações de Alexandre Pires, Chitãozinho e Xororó, Ferrugem, Liniker, Wesley Safadão, Diogo Nogueira e Xande de Pilares. O repertório percorre diferentes ritmos da música brasileira e promete emocionar os fãs de novelas.

A direção artística do especial é assinada por Luiz Henrique Rios, com direção geral de Fellipe Ayala e produção de Fabricio Peralva e Valesca Campos. As performances musicais são acompanhadas por imagens marcantes das novelas exibidas ao longo das últimas décadas.

Novela em Sinfonia será exibido após o capítulo de Vale Tudo .