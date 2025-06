Foto: Reprodução Lua Blanco e Sophia Abrahão interpretam Roberta e Alice na versão brasileira de Rebelde

Lua Blanco e Sophia Abrahão conversaram a respeito do tempo em que protagonizaram Rebelde, adaptação brasileira feita pela Record da novela mexicana. O papo ocorreu, na última quinta-feira (5), no videocast Avisa Chegando .

As artistas, então, relembraram da rotina intensa de gravações. A dupla comentou que ocorriam desavenças com parte do elenco devido ao destaque que elas tinham por serem as personagens principais.

" Eu lembro que a gente era odiado porque a gente tinha, dentro da Record, privilégios que nem todo mundo tinham. Não eram privilégios, era 'mantenham eles vivos' ", começou Sophia.



" Falavam 'prioriza a Sophia na maquiagem'. Aí elas ficavam de cara feia. Não, amor. Ela precisava de 20 minutos para apagar antes de ficar o dia inteiro gravando. Rolava um afastamento de leve do elenco para a nossa bolha ", contou Lua.

" Era uma rotina completamente diferente. O que a gente vivia com o que as pessoas da novela vivem . Quando mandam uma cena para eu assistir, eu falo 'Caraca, tinha isso'. Eu nem lembro que tinha outros núcleos e personagens. A gente não tinha tempo ", acrescentou Blanco.

" A gente gravava todas as cenas. Era uma loucura. Não é que a gente foi poupada de alguma maneira. Era muita coisa. Muito texto ", recordou Abrahão.

Veja: