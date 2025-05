Reprodução/TV Globo "Ele não foi babaca", destacou Sophia.





Sophia Abrahão relembrou um encontro inusitado com José Wilker nos bastidores da TV Globo. A atriz, hoje com 34 anos, levou um "fora do veterano", mas a situação acabou se resolvendo logo depois.







No podcast Avisa , apresentado pela própria, ela contou ter visto o ator durante uma pausa para o almoço nos Estúdios Globo. A ainda novata, que na época estava em "Malhação" usou um ponto em comum para abordá-lo: estudava teatro na mesma escola que a filha dele, Isabel.

"Eu tenho uma história muito boa com o José Wilker. Eu estava em 'Malhação' e fazia CAL [Casa das Artes de Laranjeiras] com a filha dele, e aí eu entrei na praça de alimentação do Projac, ele um ídolo, e eu tinha um assuntinho com ele, que era a filha", iniciou.

Claudio Augusto José Wilker morreu em abril de 2014, vítima de um infarto, aos 67 anos.









A interação, porém, não saiu como desejado para Sophia — ao menos inicialmente. Isso porque Wilker não a entendeu, e reagiu com pouca empolgação, como contou a atriz, que vivia Felipa Gentil na trama teen .

"Eu cutuquei ele, que estava comendo sozinho, falei: 'Oi, Zé Wilker, tudo bom? Faço Cal com a sua filha'. Aí ele [fez cara de quem não entendeu] e falou 'o quê?'. Eu respondi: 'Não, não, só queria te dar um oi'".





Apesar da vergonha inicial com os colegas de "Malhação", que acompanhavam a cena, a situação foi contornada logo após. Wilker foi na direção da moça e resolveu o pequeno mal-entendido.



"Eu voltei desnorteada para a mesa. Fiquei péssima. E aí eu comecei a ouvir: 'Ei, oi'. Acho que ele se arrependeu e falou assim: 'você, menina, qual seu nome? Falei: 'Sophia'. Ele: 'prazer, então'. Talvez ele não tenha entendido o que é Cal. Eu devia ter insistido. Ele não foi babaca", ressaltou.