Jennie Garth

Jennie Garth utilizou as redes sociais, na última quinta-feira (5), para publicar fotos do ensaio de lingerie que realizou. A atriz, que é conhecida por participar da série " Barrados no Baile ", arrancou elogios dos internautas.



" Nunca pensei que faria meu primeiro ensaio fotográfico de lingerie aos 53 anos... mas aqui estamos! E nunca me senti tão confiante ou confortável comigo mesma ", disse ela ao reconhecer a importãncia do conteúdo.

" Uma beleza natural. Te amo, Jennie ", enalteceu uma usuária. " Sim! Arrase! Você está incrível! ", declarou uma segunda. " Uau! Incrível! Não acredito que é você! Você é uma mulher sexy! Parece ter 40 anos, não 53! A calcinha te veste bem e fica bem em você! Parabéns, bom trabalho e continue assim! ", expressou uma terceira.

" Você está deslumbrante ", se surpreendeu um quarto.

" Os anos não passam para você! Você sempre será a rainha!! Kelly para sempre ", aclamou um quinto ao falar da personagem pela qual a artista se tornou nacionalmente conhecida.

Na série dos anos 90, a intérprete dava vida à personagem Kelly Taylor. Além da produção televisiva, Garth estrelou obras como What I Like About You , American Dad e Girl Positive .

