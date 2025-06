Reprodução Cantora sertaneja é atacada por dupla encapuzada na frente de casa em SC

A cantora sertaneja Débora Amorim foi atacada por dois homens na frente de casa, em Blumenau, interior de Santa Catarina, na noite de quinta-feira, 29 de maio. A agressão ocorreu após um dia de gravações, quando a artista voltou ao carro para buscar o celular. Os suspeitos fugiram em uma moto após rasparem o cabelo da vítima com uma máquina. A Polícia Civil investiga o caso como possível tentativa de homicídio.

Em entrevista ao portal local Misturebas News , Débora contou que pensou se tratar de um assalto.

“ Na hora, eu achei que fosse um assalto. Pedi para que levassem tudo, mas ele me segurou com força, pelo braço e pelo pescoço, e começou a me agredir ”, relatou a cantora. Segundo ela, o agressor usava capacete fechado e estava acompanhado de um comparsa.

As imagens de uma câmera de segurança mostram a movimentação suspeita minutos antes do crime. Um homem ficou na moto, enquanto o outro circulava a calçada e se aproximou de forma repentina. O vídeo mostra Débora sendo encurralada enquanto pedia socorro.





No momento do ataque, ela foi atingida por uma máquina de cortar cabelo. Ao notar que os criminosos não estavam armados, reagiu com luta corporal. Os gritos alertaram vizinhos e o marido, que correram para ajudá-la. A ação rápida fez com que os agressores fugissem sem levar nada.

Ataque teria sido premeditado e polícia investiga

Na noite anterior, o pneu do carro da cantora foi cortado com faca, segundo avaliação de um mecânico. O veículo estava estacionado em outro local, após um evento. A cantora acredita que esse episódio esteja relacionado ao ataque.

“ Essas pessoas estavam nos perseguindo digitalmente. Não sabemos quem está por trás, mas já passamos tudo à polícia ”, explicou Débora.

Nas redes sociais, a cantora afirmou que perfis falsos vinham fazendo ameaças a ela e ao marido.

O caso está sendo tratado pela Polícia Civil como possível tentativa de homicídio e violência de gênero. A moto usada pelos suspeitos seria preta, modelo 250cc, com detalhes vermelhos.

Segundo ela, um dos criminosos é alto e magro, o outro tem porte menor. Os capacetes tinham cores vermelha e branca. As descrições já foram repassadas à polícia, que busca pistas com base nas filmagens e relatos de moradores.

Além da denúncia formal, Débora passou por exame de corpo de delito. O material obtido pelas autoridades será usado para tentar identificar os autores do crime e verificar conexões com outros episódios.

Nas redes sociais, a cantora lamentou o ocorrido.

“ Nos últimos dias, passei por uma situação extremamente difícil e dolorosa: fui vítima de uma tentativa de homicídio. Ainda estou em choque e processando tudo o que aconteceu ”, escreveu.

Ela também pediu empatia.

“ Este não é um momento fácil, e peço respeito, empatia e orações enquanto sigo com os cuidados físicos, emocionais e legais necessários ”, disse. A artista ainda agradeceu pelas mensagens de apoio.

O filho de três anos de Débora presenciou o ataque pela janela da casa. “ Meu filho de 3 anos viu toda a tentativa pela janela e está traumatizado ”, relatou em uma postagem. A família está recebendo suporte profissional.

A cantora segue com medidas de proteção reforçadas e conta com a solidariedade de vizinhos e amigos. Apesar do trauma, afirma que tentará manter os compromissos profissionais. “ Tenho shows marcados, sou mãe, tenho responsabilidades ”, desabafou.

Débora também pediu que influenciadores e páginas compartilhem o caso.

“ Peço que compartilhem, marquem os blogs que anunciam violência. Isso não ficará impune! Conto com vocês! ”, escreveu ao divulgar o vídeo com a câmera de segurança.

A polícia ainda não localizou os suspeitos, mas segue com diligências. O Portal iG entrou em contato com a Polícia Civil de Blumenau para atualizações do caso, mas ainda não obteve respostas.