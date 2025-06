Reprodução Luz María Barrera Agatón





A modelo e fisiculturista mexicana Luz María Barrera Agatón, de 32 anos, foi encontrada morta boiando em uma piscina do resort onde estava hospedada com familiares e amigos em Cancún (México).

A polícia local não descarta a hipótese de crime enquanto investiga as circunstâncias da morte ocorrida no início da manhã do último domingo (01).

Segundo informações da mídia local, Luz María conversava com outras pessoas à beira da piscina na noite de sábado (31).

O grupo teria se retirado para os quartos por volta da meia-noite. Horas depois, seu corpo foi localizado na água.

Conforme reportagem publicada no "Sun", ela foi retirada da piscina, mas foi declarada morta logo em seguida.





Histórico de ameaças

A imprensa local relatou que, apenas duas semanas antes de sua morte, Luz María encontrou faixas com mensagens ameaçadoras postadas do lado de fora de sua academia de ginástica em Mérida, no México, cidade onde também treinava.

A própria vítima removeu e destruiu as faixas, mas não registrou ocorrência policial sobre o incidente.

Em 2017, Luz María e seu então namorado, Chiri Roberto, já haviam recebido ameaças de morte.

Luz María era uma figura conhecida: venceu o concurso de Miss Fitness em Mérida em 2017 e, neste ano de 2024, foi eleita rainha do carnaval de Motul, em Cancún.