Durante entrevista ao podcast Sibling Revelry, apresentado pelos irmãos Oliver e Kate Hudson, Michelle Obama falou pela primeira vez sobre a escolha da filha mais velha, Malia, de deixar de lado o famoso sobrenome da família em sua trajetória profissional.

A jovem, que tem investido na carreira cinematográfica, assinou como Malia Ann, utilizando apenas o nome do meio, no curta-metragem The Heart, que ela escreveu e dirigiu. A produção estreou no Festival de Cinema de Sundance, em 2024, marcando sua estreia como diretora.

Michelle explicou que a decisão da filha reflete um desejo de independência, especialmente após os anos vividos sob os holofotes da Casa Branca.

“Nossas filhas (Malia e Sasha) têm 25 e 23 anos. Elas são mulheres jovens adultas, mas definitivamente passaram por um período na adolescência em que houve uma rejeição... Elas ainda estão fazendo isso”, contou a ex-primeira-dama, que participou do episódio ao lado do irmão, Craig Robinson.

A fala de Michelle ressoou com a experiência dos próprios apresentadores, filhos da atriz Goldie Hawn. Assim como os Hudsons, Malia e Sasha cresceram cercadas pela fama dos pais e buscaram formas de afirmar suas próprias identidades.

Segundo Michelle, as filhas sempre prezaram por autenticidade.

“É muito importante que meus filhos sintam que merecem o que estão recebendo no mundo, e eles não querem que as pessoas presumam que eles não se esforçam, que são apenas pessoas que receberam as coisas naturalmente", afirmou.

A escritora também revelou que, mesmo diante da surpresa com a escolha de Malia, ela e Barack Obama respeitaram a decisão.

"Ela tirou o sobrenome, e nós pensamos: eles ainda vão saber que é você, Malia. Mas respeitamos o fato de que ela está tentando trilhar seu caminho ", disse.

Michelle ainda compartilhou que, desde a infância, as filhas evitavam o estereótipo de "princesinhas da Casa Branca" .

"Eles queriam desafiar os limites; precisavam de um pouco de coragem..." , concluiu.