Reprodução Instagram Luan Pereira e Maria Eduarda estavam noivos

Luan Pereira, de 21 anos, usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (5) para anunciar aos fãs e seguidores que está solteiro. Já Maria Eduarda Corrêa, ex-noiva do artista, afirmou que o sertanejo encerrou o noivado pelo celular.



"Antes de vocês me bombardearem em sites e comentários, saibam que não partiu de mim o término. Acordei bloqueada, com o noivado desfeito pelo celular. O motivo: eu não ter visto ele antes de ir dormir na casa de umas amigas, para uma noite do pijama só de meninas", disse ela.

A jovem ainda abriu o jogo e admitiu que não tinha entendido a situação, mas ressaltou que estava bem. "Estou sem entender algumas coisas. Mas como ele [Luan] mesmo diz: Deus sabe de tudo", completou.







O que Luan falou?

Já o músico pediu que os internautas respeitassem este momento. Luan não detalhou o motivo do término, porém frisou que este momento simbolizava a "maior dor da vida" dele.

"Passando aqui para esclarecer que eu e a Duda não estamos mais juntos. Foi uma decisão tomada com muito respeito. Seguiremos caminhos diferentes, cada um com vontades e objetivos pessoais distintos, que acabaram nos levando a essa escolha", iniciou Luan.

"Sou grato a Deus por ter colocado a Duda na minha vida e por tudo o que vivemos juntos. Aprendi tanto! Só peço a compreensão e o respeito de sempre. Deus tem um propósito para tudo nessa vida", acrescentou ele no Instagram, onde é seguido por mais de 10 milhões de perfis.