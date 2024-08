Colaboração para EGOBrazil Luan Pereira faz pedido de namoro oficial para Maria Eduarda Corrêa

Luan Pereira está namorando! O cantor compartilhou um registro íntimo e divertido ao lado da influenciadora Maria Eduarda Correa.

“Bendito seja o dinossauro que morreu e milhões de anos depois virou petróleo, que foi destilado para fazer o diesel e abastecer o caminhão que levou o concreto para construir o hospital que você nasceu”, escreveu ele em um story no qual aparece escovando os dentes com a namorada.

Ela, por outro lado, compartilhou fotos e vídeos com o amado no Instagram. Em um deles, o cantor se declara com “Eu te amo” diversas vezes”.

Saiba por que Luan Pereira não faz sexo “há muito tempo”

O cantor Luan Pereira fez uma revelação surpreendente. Famoso pelo sucesso Dentro da Hilux, ele afirmou que não faz sexo “há muito tempo”.

“O meu coração… estou sem beber e sem ter relações há muito tempo, de propósito. Não de propósito, mas por propósito”, explicou em entrevista à influenciadora Marina Fabris.

Ainda segundo o relato do artista, ele resolveu fazer esse propósito até que algo, que ele definiu como uma “certa coisa”, aconteça na vida dele. Até lá, ele seguirá sem ter relações sexuais.

