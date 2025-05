Reprodução Essa é a primeira gestação de Carol Peixinho e Thiaguinho.





Carol Peixinho se pronunciou sobre a suposta polêmica com Claudia Raia. A ex-BBB, que está grávida de Thiaguinho, esclareceu que não há qualquer problema com a atriz, que deixou um comentário sugestivo no anúncio da gestação.





Na ocasião, a veterana reagiu com surpresa: "Não acredito! Deu certo", disse. A fala gerou burburinhos sobre o método utilizado pelo casal para engravidar. No entanto, não houve qualquer problema, segundo a influenciadora.



"Eu, que sabia toda a história, de que ela tinha me indicado, e que estava tentando, li assim: 'Uma amiga comemorou'", iniciou Peixinho, em sua participação no "MaterniDelas" ao lado de Tatá Estaniecki e da própria atriz.

Reprodução Internautas criticaram Claudia Raia pela interação.





O trio se divertiu com o burburinho gerado pelo comentário, que levantou até a possibilidade de fertilização in vitro (FIV). No entanto, Carol negou — e reforçou que não haveria problema caso o casal tivesse recorrido a outros métodos.



"'Quais foram os tratamentos que ela fez para engravidar?' Foi natural! E qual o problema também? Você não é mais mãe e nem menos mãe se você faz [os procedimentos para engravidar]".

Carol Peixinho comenta polêmica com Claudia Raia e afirma que gravidez foi natural pic.twitter.com/EuUtaNBk5X — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) May 23, 2025