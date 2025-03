Reprodução/Instagram Rafa Kalimann

A influenciadora digital Rafa Kalimann negou que tenha cometido intolerância religiosa durante os ensaios da Imperatriz Leopoldinense para o Carnaval 2025. A influencer, que desfilaria como musa da escola, foi acusada de recusar trechos do samba-enredo que mencionavam o Orixá Exu.

Em entrevista ao podcast da Revista WOW , ela afirmou que as críticas deslegitimam sua fé e reforçou que a saída da agremiação não teve relação com religião.

No bate-papo, Rafa contou que enfrenta dificuldades para compartilhar sua fé cristã como figura pública. "Passei recentemente por um episódio bem doloroso, porque passou exatamente em um ponto que, para mim, é inquestionável. Passei por uma questão de intolerância religiosa, as pessoas mentiram e colocaram como uma fake news essa questão na minha vida", declarou.

A polêmica começou após um ensaio técnico da escola. Na internet, surgiram comentários de que a influenciadora teria evitado cantar versos relacionados a Exu. "Foi muito irresponsável, porque quando você cria uma mentira de forma sensacionalista envolvendo um tema tão sério e profundo e envolve a crença do outro, envolvem lugares que sofrem muito preconceito, é muito irresponsável", afirmou.

A ex-BBB explicou que a dinâmica dos ensaios justifica momentos em que não cantou partes do samba. "A gente passa 40, 50 minutos cantando. Cansa! É um tempo longo, e a gente precisa de fôlego", argumentou. "Nesses momentos, é normal parar de cantar alguns trechos do samba-enredo, até porque é um ensaio. A gente tira foto, sorri para as pessoas, manda beijo e depois volta a sambar e cantar."

Segundo Rafa, uma jornalista registrou um trecho de 15 segundos em que ela não cantava e interpretou a situação de forma equivocada. "Ela pegou 15 segundos em que eu estava tirando foto com algumas pessoas e publicou que eu não cantei o samba por causa da minha religião, já que o enredo trazia elementos de uma crença diferente da minha", relatou. "Isso foi implantado de maneira muito séria na imprensa. Levantou debates profundos e me deixou muito chateada."

A influenciadora disse que tentou desmentir a fake news com vídeos, mas a polêmica persistiu. "Fiquei sem saber se eu me manifestava, se fazia um vídeo no Instagram. Para muitas pessoas, essa mentira se tornou verdade. Mesmo provando o contrário, ainda tem gente que prefere acreditar na fake news ", lamentou.

Sobre o impacto da situação em sua saída da escola, Rafa negou qualquer relação. "Nada a ver! Mas, claro, algumas pessoas aproveitaram a fake news para criar essa narrativa também", garantiu.

A ex-BBB também falou sobre sua relação com diferentes crenças. "Senti na pele como a intolerância religiosa é real. Fui atacada por um lado por ser cristã e, pelo outro, por estar ali cantando e desfilando. Foi como se minha fé fosse deslegitimada dos dois lados", afirmou. "Eu olho com admiração e muito respeito para a fé do outro. Sei que, assim como a minha crença é sagrada para mim, a do outro também é para ele."

A influenciadora revelou ainda que tem curiosidade sobre religiões diferentes e já visitou o Terreiro de Gantois, na Bahia. "Sentei com mãe Ângela, mãe Carmem, e conversei com elas porque eu tinha dúvidas, curiosidade, vontade de aprender sobre. Me permito ir lá, conhecer, me aprofundar... Eu admiro, olho e vejo como isso é carregado de cultura, de fé", contou.

Para ela, o respeito entre crenças é essencial. "A fé do outro não muda sua fé. O respeito que você tem com a fé do outro muda a sua fé. Quando as pessoas entenderem isso, e se libertarem disso... Se minha fé é tão legítima em mim, porque a fé do outro me abala? Me fere? A ponto de que eu tenha que devolver com ódio?", concluiu.