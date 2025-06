Reprodução: Instagram/@mpadilhareal Maria Padilha

Maria Padilha utilizou as redes sociais, na última terça-feira (3), para publicar uma foto ousada. No registro, a atriz apostou em um biquíni azul. "Filtrada pela a luz do outono e da mata. A natureza me organiza", escreveu ela na legenda.

" E…sim! De biquíni na terceira idade.Bora amigas? Uma super semana para nós !", acrescentou. Nos comentários da publicação, os internautas repercutiram o registro. " Naturalmente linda! ", enalteceu um usuário.

" Maravilhosa como sempre. A cada dia sua beleza realça ", acrescentou um segundo. " Meu Deus... que mulher linda! Consigo ficar horas e horas admirando sua beleza ", elogiou um terceiro.

" Lindona, sempre minha princesa ", complementou um quarto. " Linda e talentosa! ", disse um quinto. " Que deusa ", afirmou um sexto. " Uma das atrizes mais talentosas da história! ", aclamou um sétimo. " Sensacional maravilhosa ", comentou um oitavo.

Carreira

Conhecida como atriz, Maria Padilha contém diversos sucessos em sua carreira, a exemplo das novelas Cara & Coroa , Anjo Mau , Mulheres Apaixonadas , Lado a Lado e A Regra do Jogo .

Veja a foto: