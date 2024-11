Reprodução/Instagram/Márcia Ramalho/Playboy Maria Padilha

Nos anos 1990, posar nua para revistas masculinas era uma prática comum entre mulheres famosas, muitas vezes em troca de altos cachês. No entanto, a decisão de Maria Padilha , hoje com 64 anos, de protagonizar um ensaio para a edição de março de 1994 da Playboy gerou grande repercussão, especialmente por seu motivo inusitado: financiar a montagem da peça A Falecida, de Nelson Rodrigues, na qual era protagonista e produtora.

Em entrevista recente à revista Mensch, Maria recordou o impacto de sua escolha e a reação do público e dos colegas de profissão. "Foi um estranhamento para muitos colegas. Lembro que teve até uma matéria na primeira página do Segundo Caderno do GLOBO, algo que nunca vi acontecer com fotos de 'Playboy' de ninguém", revelou.





Na época, a matéria trouxe uma enquete com atrizes como Cissa Guimarães, Drica Moraes e Lucinha Lins, que apoiaram a decisão de Maria. No entanto, Lisandro Souto, também entrevistada, declarou que buscaria outro meio de financiar uma produção teatral. "Não posaria para uma revista masculina, mas não condeno a Maria Padilha", afirmou.

Apesar da polêmica e de ser considerada uma justificativa moralista por alguns, Maria não se arrepende de sua escolha. "Não sei se é mais nobre fazer fotos para uma peça, um apartamento... Não acho que seja mais nobre. O importante é a motivação de cada um", refletiu.