Reprodução Instagram @ludmilla Ludmilla faz topless

Ludmilla, de 30 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (3) para compartilharam álbum de fotos. Em algum dos cliques, a cantora e compositora brasileira surgia fazendo topless, o que gerou comentários não apenas dos internautas, mas também da própria esposa dela, Brunna Gonçalves.







A ex-participante do "Big Brother Brasil 2022", temporada vencida por Arthur Aguiar, divertiu os seguidores ao fazer alusão ao período em que as mulheres não podem ter relações sexuais por conta da gravidez. "Acaba logo resguardo", escreveu a dançarina no Instagram.





"Apaixonada ainda mais depois de ver essas fotos", disse ainda em outra declaração. Os fãs também se pronunciaram; alguns adicionaram emojis de fogo nas respostas, ao passo que outros usaram a expressão 'chorando de rir' para definir o momento.

Resguardo?

Também conhecido como puerpério ou quarentena, é o tempo em que a mulher se recupera do parto e das demais mudanças que ocorrem durante a gestação. Embora varie, o período costuma ser de 45 a 60 dias, tempo essencial para a saúde da mãe.

Primogênita

A cantora Ludmilla e a ex-BBB Brunna são mães de primeira viagem. Zuri, fruto da relação delas, nasceu no dia 14 de maio, nos Estados Unidos, país para onde viajaram para o procedimento ROPA (Recepção de Oócito da Parceira). Brunna gerou um óvulo fecundado de Ludmilla.